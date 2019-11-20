Черный ящик фармрынка маркировка сделает прозрачным

«Черный ящик Пандоры, который сформировался на российском фармрынке за последние 25 лет, маркировка сможет сделать прозрачным. Ведь сейчас никто из производителей не знает, как движется его товар на рынке, каким путем попадает к потребителю. Конечно, для достижения прозрачности нужен доступ к этим данным в полном объеме.

Кроме того, сейчас нужно уделить внимание «тьюторам», которые быстро обучат участников работе в новых условиях».

Идею о необходимости доступа к данным поддержал и модератор сессии Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП.

Ранее оператор маркировки ЦРПТ заявлял о технической готовности системы к предоставлению данных.

«ЦРПТ ратует за то, чтобы производители получили к ним доступ и использовали этот бесценный ресурс в своих бизнес-процессах. Но система МДЛП имеет статус государственной, поэтому и данные принадлежат государству. Если такое решение будет принято правительством, технически мы его реализовать готовы», — сообщил Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператор-ЦРПТ».

Круглый стол «Всеобщая готовность к маркировке лекарственных препаратов» состоялся в рамках деловой программы выставки Pharmtech & Ingredients 19 ноября. Участники вновь обсудили положение дел в разных сегментах фармрынка, чтобы выяснить, насколько его участники готовы к переменам.

Источник: «Лекарственная экосистема»

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