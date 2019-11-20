Минздрав утвердил Порядок выдачи разрешений на ввоз незарегистрированного клеточного продукта

Минздрав России утвердил Порядок выдачи участникам внешнеэкономической деятельности разрешения на ввоз в РФ конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта (БМКП) и форму такого разрешения. Соответствующий приказ Минздрава от 05.08.2019 № 602н зарегистрировал Минюст 19 ноября.
Такое разрешение необходимо для ввоза БМКП с целью его государственной регистрации (в том числе для проведения биомедицинской экспертизы, доклинических исследований и клинических исследований) или для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям.
В документе приводится перечень документов, необходимых для получения разрешения на ввоз, а также последовательность действий подразделений министерства при исполнении такого запроса.
Настоящий приказ действует до 25 января 2020 года.
Елена Сидорова
pharmvestnik