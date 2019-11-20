Минздрав утвердил Порядок выдачи разрешений на ввоз незарегистрированного клеточного продукта

Такое разрешение необходимо для ввоза БМКП с целью его государственной регистрации (в том числе для проведения биомедицинской экспертизы, доклинических исследований и клинических исследований) или для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям.

В документе приводится перечень документов, необходимых для получения разрешения на ввоз, а также последовательность действий подразделений министерства при исполнении такого запроса.

Настоящий приказ действует до 25 января 2020 года.

Елена Сидорова

pharmvestnik