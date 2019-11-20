В Самарской области откроют государственный фармацевтический склад

«Мы проанализировали систему торгов по медикаментам и льготному распределению лекарств и пришли к выводу о необходимости открыть при ГКУ «Самарафармация» собственный склад, — подчеркнул Михаил Ратманов. — Больше не станем пользоваться услугами партнеров — частных фирм для хранения медикаментов, которые выдаем по льготе. Будем использовать собственный склад, что даст возможность сэкономить большое количество бюджетных средств».

«Самарафармация» была создана в 2012 году с целью организации лекарственного обеспечения населения и ЛПУ области.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik