В Самарской области откроют государственный фармацевтический склад

Минздрав Самарской области намерен открыть при государственном казенном учреждении «Самарафармация» фармацевтический склад. По словам министра Михаила Ратманова, это позволит бюджету сэкономить значительное количество денежных средств, которые вынужденно тратятся на оплату складских услуг частных организаций. Об этом глава отраслевого ведомства рассказал, подводя итоги первого года своей работы на этом посту.
«Мы проанализировали систему торгов по медикаментам и льготному распределению лекарств и пришли к выводу о необходимости открыть при ГКУ «Самарафармация» собственный склад, — подчеркнул Михаил Ратманов. — Больше не станем пользоваться услугами партнеров — частных фирм для хранения медикаментов, которые выдаем по льготе. Будем использовать собственный склад, что даст возможность сэкономить большое количество бюджетных средств».
«Самарафармация» была создана в 2012 году с целью организации лекарственного обеспечения населения и ЛПУ области.
Екатерина Погонцева
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