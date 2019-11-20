Минздрав объявил аукционы на поставку лекарств по программе «ВЗН»

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарств в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
– Леналидомид, капсулы, 10 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 310 712 828,58 руб.
Прием заявок заканчивается: 05.12.2019 09:00.
– Леналидомид, капсулы, 15 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 956 208 561,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 05.12.2019 09:00.
– Леналидомид, капсулы, 5 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 69 478 676,08 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
– Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ + 1200
Начальная (максимальная) цена контракта: 417 937 872,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 05.12.2019 09:00.
– Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 450 МЕ + 400 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 469 993 744,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 05.12.2019 09:00.
– Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 400-899 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 785 199 200,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 05.12.2019 09:00.
– Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 250 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 10 326 185,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
– Такролимус, капсулы пролонгированного действия, 1 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 880 266 354,45 руб.
Прием заявок заканчивается: 05.12.2019 09:00.
– Такролимус, капсулы пролонгированного действия, 0,5 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 179 043 439,56 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
– Ритуксимаб, раствор для подкожного введения, 1400 мг/11,7 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 189 648 034,80 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
– Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 999 772 125,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 05.12.2019 09:00.
– Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг (12 млн МЕ) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Начальная (максимальная) цена контракта: 903 188 382,80 руб.
Прием заявок заканчивается: 05.12.2019 09:00.
– Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг (12 млн МЕ)
Начальная (максимальная) цена контракта: 906 095 499,76 руб.
Прием заявок заканчивается: 05.12.2019 09:00.
– Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 22 мкг (6 млн МЕ)
Начальная (максимальная) цена контракта: 90 406 419,84 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
Елена Сидорова
pharmvestnik