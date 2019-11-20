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Депутаты предложили рассмотреть в ближайшие дни законопроект о поэтапном внедрении маркировки

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил проект федерального закона «О внесении изменений в статью 67 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (в части совершенствования порядка внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения), внесенный в Госдуму группой депутатов.

Проектом федерального закона предусматривается, что лекарственные препараты высокозатратных нозологий, введенные в гражданский оборот до 1 октября 2019 года, а также иные лекарственные препараты для медицинского применения, введенные в гражданский оборот до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности.

Документом определяется обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот лекарственных препаратов, регистрироваться в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Комитет предлагает включить документ в проект порядка работы Госдумы на 21 ноября 2019 года для рассмотрения в первом чтении.

Елена Сдорова
pharmvestnik

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Ноябрь 20, 2019 | Просмотров: 45