Аптечная сеть «Мега Фарм» реструктурирует бизнес

Аптечная сеть «Мега Фарм», входящая в Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова, сократится до «нескольких сотен» точек, остальные будут закрыты или проданы, сообщили Vademecum в группе. Ранее планировалось открыть 4 тысячи аптек до 2021 года, ориентируясь на партнерство с X5 Retail Group, «Азбукой вкуса» и другими. Аптечная сеть «Мега Фарм», входящая в Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова, сократится до «нескольких сотен» точек, остальные будут закрыты или проданы, сообщили Vademecum в группе. Ранее планировалось открыть 4 тысячи аптек до 2021 года, ориентируясь на партнерство с X5 Retail Group, «Азбукой вкуса» и другими.

«Мега Фарм» (бренды «А-Мега», «Да, здоров!», «Азбука Life») реструктурирует бизнес и уменьшит общее число точек «до нескольких сотен», рассказал гендиректор сети Михаил Казаков.

Источник, знакомый с планами компании, утверждает, что сеть к концу 2019 года может сократиться до 100–200 высокодоходных точек – будут ли они перебрендированы, пока не известно. Сейчас «Мега Фарм», по его словам, ведет переговоры с несколькими федеральными и региональными сетями о продаже части аптек.

«Модель бизнеса, изначально выбранная «Мега Фарм» в качестве основной, работала на большом масштабе – несколько тысяч аптек. В ходе деятельности появились внешние факторы, ограничивающие возможности для дальнейшего роста сети», – сообщил Михаил Казаков.

«Мега Фарм» начала развиваться в 2016 году, заключив соглашение с X5 Retail Group об открытии аптек в закассовых зонах «Пятерочек» и «Перекрестков». Позже сеть договорилась о партнерстве с «Азбукой вкуса», РЖД. В апреле 2018 года открылась тысячная точка «Мега Фарм», к 2021 году собственники намеревались довести общее количество точек до 4 тысяч. Но планы были скорректированы. В октябре 2018 года в «Мега Фарм» сменился гендиректор и началась оптимизация.

Сейчас сеть включает около 500 аптек, уточнили в компании. «Большая часть аптек была закрыта или переориентирована на более прибыльные точки. Рынок ритейла довольно чувствительный, очень конкурентный и подвижный. Более того, меняется инфраструктура городов, меняются пешеходные потоки, вследствие чего локации становятся нерентабельными. Останется либо переводить объемы на более выгодные локации, либо закрывать точку», – объяснили в «Мега Фарм».

В первой половине 2019 года темпы роста рынка замедлились, а возможное увеличение продаж связано, как правило, со сделками по слиянию и поглощению, ссылаются в «Мега Фарм» на данные DSM Group.

«Мега Фарм» заняла 20-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам первой половины 2019 года» с выручкой 4,5 млрд рублей.

Конкурент X5 – ритейлер «Магнит» – начал в 2017 году открывать собственные аптеки в прикассовых зонах своих продуктовых магазинов формата «у дома» и в дрогери «Магнит косметик». Всего до 2023 года «Магнит» планирует открыть около 6,5-7 тысяч точек, говорила в интервью Vademecum директор проекта «Здоровье» розничной сети «Магнит» Валерия Солок. Пока планы по открытию на 2019 год ритейлер по итогам третьего квартала тоже скорректировал: вместо 2 тысяч намерен открыть 1,2 тысячи.

В мае 2018 года Marathon Group купила у ВТБ 11,8% акций «Магнита», а с продажей «Магниту» фармдистрибьютора «СИА» увеличила свою долю до 13,3%.

Среди активов Marathon Group также доля завода по производству вакцин «Форт» (группа владеет предприятием вместе с «Нацимбио» и основателем завода «Форт» Антоном Катлинским).

Летом 2019 года Marathon Group продала АФК «Система» доли фармацевтических заводов «Синтез» и «Биоком». Сумма сделки составила почти 12 млрд рублей.

Фото: cheb.ru

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