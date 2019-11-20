Компаниям «Алтайвитамины» и «Марбиофарм» одобрены займы по программе маркировки

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 13 проектов в Ленинградской, Калужской, Тверской, Саратовской, Кемеровской, Орловской, областях, в республиках Татарстан и Марий Эл, а также в Красноярском крае и в Ямало-Ненецком округе.

Сумма займов от ФРП составит 2,29 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов превысит 4,96 млрд рублей.

Неизменно среди одобренных проектов есть предприятия, которые заключают договоры в рамках специализированной программы «Маркировка лекарственных средств».

Компании «Марбиофарм» из Республики Марий Эл одобрен займ на 28,5 млн рублей. ОАО «Марбиофарм» является предприятием полного технологического цикла. В структуре производства предприятия задействованы 5 основных производственных цехов. Компания поставляет на рынок более 80 наименований препаратов различных фармакотерапевтических групп в форме таблеток, драже, порошков, капсул, настоек, растворов, сиропов. Более 30% из них входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (по итогам 2017 года).

Предприятию «Алтайвитамины» из Алтайского края одобрен займ на 50 млн рублей. АО «Алтайвитамины» — один из пионеров отечественной фармацевтики, в настоящее время является одним из крупнейших фармпредприятий России. В портфельном ассортименте представлено множество препаратов различных фармакотерапевтических групп, а ряд лекарств представляет собой уникальные разработки компании и не имеет аналогов в нашей стране.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

gmpnews