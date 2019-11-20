Сделка на 74 млрд долларов. В США одобрили слияние BMS и Celgene

Американские регуляторы одобрили слияние фармацевтических компаний Bristol-Myers Squibb и Celgene. Стоимость поглощения оценивается в 74 млрд долларов без учета долга. В случае закрытия сделки слияние станет крупнейшим в США с 1999 года.

Слияние было одобрено Федеральной торговой комиссией США более чем через десять месяцев спустя после того, как компании впервые объявили о своих намерениях. Сделка позволит создать четвертую по величине фармацевтическую фирму с точки зрения доходов после Pfizer, Novartis и Roche.

Цифры, опубликованные GlobalData, свидетельствуют о том, что объединенная компания может войти в топ-10 компаний по рыночной капитализации (около 140 млрд долларов). Согласно данным GlobalData, собранным в конце марта, BMS была 14-й крупнейшей фармацевтической компанией по рыночной капитализации, Celgene – 18-й.

Сделка окажет существенное влияние на отрасль в силу компромиссов, на которые пришлось пойти компаниям, чтобы завершить сделку. Компаниям, в частности, пришлось избавиться от актива, в связи с которым возникли вопросы у американских регуляторов.

Celgene принадлежали права на противовоспалительный препарат Otezla. У Bristol-Myers Squibb не было похожего лекарства, однако компания тестировала в лабораториях аналог Otezla. В случае выпуска Bristol-Myers Squibb собственного средства для борьбы с псориазом у объединенной компании оказалось бы сразу два препарата для лечения одного заболевания. Из-за этого сделка вызвала сомнения у Федеральной торговой комиссии США.

В результате Bristol-Myers Squibb и Celgene решили, что последняя продаст права на Otezla за 13,4 млрд долларов компании Amgen. Это сняло последние вопросы к сделке со стороны регуляторов.

gmpnews