FDA одобрило новый ветпрепарат компании Merck Animal Health Сделка на 74 млрд долларов. В США одобрили слияние BMS и Celgene » Российская разработка получила сертификат европейского соответствия CE Резидент подмосковной ОЭЗ компания «Нордавинд-Дубна» (входит в Группу компаний «Нордавинд) получила сертификат европейского соответствия CE на прибор собственной разработки – электрокардиограф ECG Dongle. Данный документ официально подтверждает соответствие кардиофлешки разработки специалистов резидента особой экономической зоны «Дубна» европейским стандартам безопасности для человека, имущества и окружающей среды и дает законное право маркировать прибор знаком СЕ. ECG Dongle – миниатюрный прибор для записи ЭКГ в домашних условиях. Кардиофлешка позволяет контролировать состояние сердца в любом удобном для человека месте, в том числе может использоваться в спорте для отслеживания состояния до и после физических нагрузок, в частной врачебной практике, телемедицинских решениях, больницах, а также для удаленного мониторинга состояния пациента. Прибор помогает диагностировать все нарушения ритма и проводимости сердца, удобен в эксплуатации и весьма бюджетен, что сделало его востребованным у широкого круга пользователей из различных стран. Мы уже поставили в Африку более 1000 приборов, а получение сертификата европейского соответствия открывает для кардиофлешки ECG Dongle дополнительные возможности, — говорит генеральный директор ООО «Нордавинд» Надежда Набильская. — Надеемся, что теперь нам откроются рынки стран Евросоюза и мы сможем возобновить контакты, полученные ранее на международных выставках. gmpnews