FDA одобрило новый ветпрепарат компании Merck Animal Health Merck Animal Health, подразделение Merck & Co. (известная как MSD за пределами США и Канады), объявила о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA одобрило препарат для местного применения BRAVECTO® PLUS у кошек. BRAVECTO PLUS – это препарат для кошек комбинированного (флураланер и моксидектин) и пролонгированного действия, предназначенный для лечения внешнего и внутреннего заражения паразитами: клещей и блох, сердечного червя, кишечного аскариды и анкилостома. BRAVECTO PLUS обеспечивает расширенную защиту на срок до двух месяцев, что делает препарат единственным продуктом на рынке для защиты от данной комбинации паразитов. Ожидается, что BRAVECTO PLUS появится в продаже в ближайшие месяцы. BRAVECTO PLUS содержит флураланер (280 мг / мл), эктопаразитицид, обладающий системной активностью против клещей и блох, и моксидектин (14 мг / мл), эндектоцид, обладающий системной активностью в отношении ряда внешних и внутренних паразитов. BRAVECTO PLUS убивает до 100% блох и более 99,7% клещей в первые 12 часов после нанесения продукта. Данный препарат является частью портфолио препаратов для домашних животных компании Merck Animal Health. Портфолио также включает в себя линейку препаратов Sure Petcare.