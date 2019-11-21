Минздрав отменил госрегистрацию противоопухолевого препарата «Таксол» и еще семи лекарств

«Амлодипин-Валсартан-Рихтер»

Регистрационное удостоверение: ЛП-003980 от 24.11.2016 выдано ОАО «Гедеон Рихтер»; «Деприм® Форте»

Регистрационное удостоверение: П N015903/01 от 19.11.2009 выдано «Сандоз»; «Таксол®»

Регистрационное удостоверение: П N013329/01 от 22.10.2007 выдано «Бристол-Майерс Сквибб»; «Эсциталопрам Сандоз®»

Регистрационное удостоверение: ЛП-002797 от 29.12.2014 выдано «Сандоз»; «Артрозилен»

Регистрационное удостоверение: П N010596/04 от 30.06.2010 выдано «Домпе Фармачеутичи»; «Микофлюкан®»

Регистрационное удостоверение: П N014389/01 от 13.08.2008 выдано «Доктор Реддис»; «ОКИ»

Регистрационное удостоверение: П N010598/01 от 10.06.2010 выдано «Домпе Фармачеутичи»; «Ренни®-Тал»

Регистрационное удостоверение: П N013508/01 от 02.04.2008 выдано «Байер».

Причиной официального вывода из обращения этих препаратов стали заявления производителей или их представителей.