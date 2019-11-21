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Минздрав отменил госрегистрацию противоопухолевого препарата «Таксол» и еще семи лекарств

Минздрав России сообщил об отмене государственной регистрации восьми лекарственных препаратов, среди которых противоопухолевый препарат «Таксол»  производства компании Bristol-Myers Squib («Бристол-Майерс Сквибб»).

  1. «Амлодипин-Валсартан-Рихтер»
    Регистрационное удостоверение: ЛП-003980 от 24.11.2016 выдано ОАО «Гедеон Рихтер»;
  2. «Деприм® Форте»
    Регистрационное удостоверение: П N015903/01 от 19.11.2009 выдано «Сандоз»;
  3. «Таксол®»
    Регистрационное удостоверение: П N013329/01 от 22.10.2007 выдано «Бристол-Майерс Сквибб»;
  4. «Эсциталопрам Сандоз®»
    Регистрационное удостоверение: ЛП-002797 от 29.12.2014 выдано «Сандоз»;
  5. «Артрозилен»
    Регистрационное удостоверение: П N010596/04 от 30.06.2010 выдано «Домпе Фармачеутичи»;
  6. «Микофлюкан®»
    Регистрационное удостоверение: П N014389/01 от 13.08.2008 выдано «Доктор Реддис»;
  7. «ОКИ»
    Регистрационное удостоверение: П N010598/01 от 10.06.2010 выдано «Домпе Фармачеутичи»;
  8. «Ренни®-Тал»
    Регистрационное удостоверение: П N013508/01 от 02.04.2008 выдано «Байер».

Причиной официального вывода из обращения этих препаратов стали заявления производителей или их представителей.

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Ноябрь 21, 2019 | Просмотров: 75