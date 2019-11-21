Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов по программе «ВЗН»

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
– Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 39 484 553,60 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
– Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 121 481 781,96 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
– Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 16 513 224,42 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
– Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 278 754 000,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
– Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500-600 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 280 799 695,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
– Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД Начальная (максимальная) цена контракта: 565 344 560,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД
Начальная (максимальная) цена контракта: 716 844 100,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД
Начальная (максимальная) цена контракта: 689 838 650,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД Начальная (максимальная) цена контракта: 938 911 600,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД
Начальная (максимальная) цена контракта: 354 292 312,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 20 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 909 478 076,80 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД
Начальная (максимальная) цена контракта: 815 612 544,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000-1200 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 837 805 100,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат
Начальная (максимальная) цена контракта: 302 077 800,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 731 501 811,60 руб.
Прием заявок заканчивается: 06.12.2019 09:00.
– Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 63 мкг; 94 мкг
Начальная (максимальная) цена контракта: 28 964 831,50 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
– Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или для подкожного введения и/или для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 261 544 352,30 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
– Такролимус, капсулы пролонгированного действия, 5 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 118 619 952,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
– Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 200-450 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 17 261 212,50 руб.
Прием заявок заканчивается: 28.11.2019 09:00.
Елена Сидорова
pharmvestnik