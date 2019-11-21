На рынке появится новая компания Viatris

Название новой компании было образовано из двух слов латинского языка. Viatris соединяет в себе путь новой компании (лат. Via) к трем (лат. Tris) целям – повышать доступность лекарственных препаратов, лидировать благодаря инновациям в интересах удовлетворения потребностей пациентов и быть надежным партнером для системы здравоохранения во всем мире.

Возглавит новую компанию нынешний президент Pfizer Upjohn Майкл Гёттлер.

Компания Viatris будет обладать лидирующими позициями в Китае и на развивающихся рынках, как у бизнес-подразделения Pfizer Upjohn, а также экспертизой компании Mylan на рынках США и Европы, что позволит Viatris значительно расширить географию присутствия для своего портфеля продукции и молекул в разработке.

Ожидается, что в ближайшие месяцы акционеры Mylan проголосуют за предполагаемое объединение.

В ближайшее время Mylan и Pfizer Upjohn будут продолжать работать в интересах своих пациентов и партнеров, как независимые бренды. Новое название компании вступит в силу с момента закрытия сделки, которое ожидается в середине 2020 года. До этого момента Pfizer Upjohn и Mylan продолжают работать, как две отдельные организации.

pharmvestnik