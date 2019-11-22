Bristol-Myers Squibb завершила сделку по приобретению Celgene

Днем ранее сделка получила одобрение Федеральной торговой комиссии США (FTC). Условием для одобрения регулятора стало согласие Celgene продать права на препарат для лечения псориаза Otezla (apremilast) компании Amgen («Амджен»). Сумма сделки — 13,4 млрд долл. США.

Как отметили в Bristol-Myers Squibb, средства от сделки с Amgen будут направлены на сокращение объема долговых обязательств.

Кроме того, совет директоров Bristol-Myers Squibb одобрил ускоренную программу по выкупу акций на сумму 7 млрд долл. США. По прогнозу компании, программа будет завершена к концу II квартала 2020 года.

Илья Дугин

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