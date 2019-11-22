В Татарстане пресекли незаконное производство лекарственных средств

Следствие полагает, что два месяца назад подозреваемые организовали незаконное производство лекарственных средств для стимуляции роста волос, а также масла черного тмина под товарными знаками зарубежных компаний, которые затем сбывали через интернет-магазин. Однако уже в октябре их незаконная деятельность была пресечена. Как показало исследование, никаким целебным эффектом обнаруженные на складе предприятия лекарственные средства не обладали. В интересах следствия подробности дела не разглашаются.

Мониторинг онлайн-магазинов показал, что в сети представлено немало активаторов роста волос в самых разных формах – от лосьонов и бальзамов (в среднем от 270 до 500 рублей) до капсул. Одно из таких чудодейственных средств, якобы разработанное и выпущенное в США, активно продвигается в интернете по цене 990 рублей «вместо обычных 1900».

Согласно МА Inkwood Research, мировой рынок средств от облысения имеет устойчивую тенденцию к росту. При этом местные средства популярнее инъекционных и оральных. Самую большую долю на рынке занимают США.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik