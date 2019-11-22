Правительство ограничит госзакупку некоторых видов зарубежных медизделий

В соответствии с документом, заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок, удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

Подтверждением страны происхождения товаров является один из следующих документов: наличие в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ, сведений о таких товарах; сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства – члена ЕАЭС по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров (Сертификат СТ-1).

Перечень содержит 567 позиций. В него, в частности, вошли: приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки (Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.51.53.190); томографы компьютерные (26.60.11.111); аппараты рентгеноскопические (флуороскопические) (26.60.11.112); аппараты рентгенографические (26.60.11.113); аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемые в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (26.60.11.120); аппараты электродиагностические (26.60.12.110); приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки (26.60.12.129); аппараты ультразвукового сканирования (26.60.12.132); автомобили скорой медицинской помощи (29.10.59.160); мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части (32.50.30.110), оборудование дыхательное (32.50.21.120) и ряд других товаров.

Общественное обсуждение проекта постановления проводится на сайте regulation.gov.ru до 10 декабря 2019 г.

Елена Сидорова

pharmvestnik