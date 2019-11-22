«  
  »

Правительство ограничит госзакупку некоторых видов зарубежных медизделий

Минпромторг 20 ноября выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ, который содержит перечень отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливаются ограничения допуска к закупкам для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Наряду с другими товарами в него вошли некоторые виды медицинских изделий.

В соответствии с документом, заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок, удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

Подтверждением страны происхождения товаров является один из следующих документов: наличие в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ,  сведений о таких товарах; сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства – члена ЕАЭС по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров (Сертификат СТ-1).

Перечень содержит 567 позиций. В него, в частности, вошли: приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки (Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.51.53.190);  томографы компьютерные (26.60.11.111); аппараты рентгеноскопические (флуороскопические) (26.60.11.112); аппараты рентгенографические (26.60.11.113); аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемые в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (26.60.11.120); аппараты электродиагностические (26.60.12.110); приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки (26.60.12.129); аппараты ультразвукового сканирования (26.60.12.132); автомобили скорой медицинской помощи (29.10.59.160); мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части (32.50.30.110), оборудование дыхательное (32.50.21.120) и ряд других товаров.

Общественное обсуждение проекта постановления проводится на сайте regulation.gov.ru до 10 декабря 2019 г.

Елена Сидорова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Ноябрь 22, 2019 | Просмотров: 51