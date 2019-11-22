Витебский медуниверситет планирует запустить опытное производство лекарственных средств в 2021 году

Витебский государственный медицинский университет планирует запустить опытное производство лекарственных средств в 2021 году на базе создаваемого в учебном заведении научно-производственного центра медицины и фармации, об этом сообщил ректор вуза, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный.

Центр разместился в бывшем производственно-административном корпусе ОАО «БелВитунифарм» площадью 7,5 тыс. кв.м. Параллельно с подготовкой помещений и разработкой бизнес-плана университет совместно с Министерством здравоохранения определяет будущую специализацию производства. Оно должно быть нацелено на выпуск востребованных препаратов на основе, прежде всего, разработок ученых и исследователей ВГМУ, отметил Анатолий Щастный.

Первоначально производственный участок будет заниматься выпуском образцов, партий изделий для проведения исследовательских работ, разработки методик и технологической документации, а в перспективе возможен запуск серийного производства наиболее удачных препаратов.

Взаимодействовать с этим участком будут все подразделения научно-производственного центра. При поддержке Витебского облисполкома здесь уже действует центр экспериментальной медицины и фармации, в составе которого работают химико-аналитическая и молекулярно-генетическая лаборатории, создается лаборатория клеточных технологий.

Кроме того, сейчас идет реконструкция верхних этажей здания, где помимо производственного участка будет создан центр доклинических испытаний с последующей аккредитацией по европейским стандартам. Там же разместятся кафедры фармацевтического факультета, которые связаны с анализом, исследованиями и производством лекарств, будут оборудованы учебные аудитории.

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