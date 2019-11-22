Китай будет развивать централизованную систему закупок и использования лекарственных препаратов, чтобы сократить расходы населения на них

Китай будет последовательно совершенствовать механизм централизованных закупок и использования лекарственных препаратов. Это станет частью усилий Китая, направленных на углубление реформы здравоохранения и предоставление более качественного медицинского обслуживания своим гражданам. Такое решение было принято на заседании Госсовета КНР, прошедшем сегодня под председательством Ли Кэцяна.

Правительство Китая придает большое значение реформе здравоохранения. Ли Кэцян потребовал прилагать неустанные усилия для содействия реализации пилотной программы централизованных закупок и использования лекарственных препаратов, чтобы значительно сократить расходы населения на лекарства.

Реализация этой пилотной программы началась в апреле и уже принесла заметные результаты. Благодаря ней цены на отдельные препараты опустились до разумных пределов, что сделало их более доступными для населения. В настоящее время программа постепенно начинает осуществляться уже в масштабах всей страны.

«Большой прогресс, достигнутый нами в реформе здравоохранения, особенно в том, что касается снижения высоких цен на лекарства, заслуживает самой высокой оценки. Этот результат дался нелегко, но он показывает, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Ли Кэцян.

На сегодняшнем заседании было принято решение осуществить шаги, направленные на дальнейшее совершенствование пилотной программы.

Так, например, под действие программы подпадут дополнительные категории лекарств, в частности, те непатентованные препараты, цены на которые значительно отличаются от цен на оригинальные, а также лекарства острой необходимости, прошедшие соответствующие процедуры оценки качества и эффективности. Что же касается цен на лекарства, то их удастся снизить за счет расширения масштаба закупок.

Единый и открытый рынок общенациональных закупок лекарственных препаратов будет создан на основе существующих рынков, действующих на уровне провинции. Власти Китая будут побуждать медицинские учреждения закупать и использовать лекарства из общенационального списка лекарств острой необходимости или из каталога медицинского страхования. Некачественное лечение будет наказываться в соответствии с законом. Кроме того, начнет работать механизм регулярного контроля за ценами на лекарственные препараты.

«Совершенствование ценообразования на медицинские услуги должно осуществляться в разумном и упорядоченном ключе. Оно должно начаться с пилотных программ, рассчитанных на общее снижение расходов пациентов на лекарства. Мы должны уважать интересы как пациентов, так и медицинских работников», — отметил Ли Кэцян.

На заседании также была подчеркнута необходимость поставок препаратов и обеспечения их качества. Сертифицированные поставщики лекарств должны будут отчитываться о состоянии своих производственных мощностей, складов и запасов на экстренный случай. Постепенно будет вводиться также система отслеживания медицинских препаратов: к концу следующего года для всех вакцин и лекарств, подпадающих под действие пилотной программы, будет введена система «Один препарат, один код», чтобы все желающие смогли, введя код, получить информацию обо всех употребляемых ими препаратах.

«В дальнейшем мы должны энергично развивать практику постановки диагноза и лечения в медицинских учреждениях различного уровня. Это упростит доступ к качественным медицинским ресурсам для наших граждан», — подчеркнул Ли Кэцян.

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