Утвержден Порядок ввоза конкретной партии незарегистрированного БМКП

Утвержден порядок выдачи Минздравом России участникам внешнеэкономической деятельности разрешения на ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта и формы указанного разрешения на ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2019 № 602н зарегистрирован Минюстом 19.11.2019 № 56555 и опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.
В документе указано, что действие Приказа продлится до 25 января 2020 года.
Разрешение на ввоз выдается:
- производителю БМКП — для собственного производства БМКП;
- организации, обладающей правами на результаты доклинических и клинических исследований БМКП и (или) на технологию производства БМКП — для осуществления государственной регистрации БМКП;
- образовательным организациям высшего образования и (или) организациям дополнительного профессионального образования, участвующим в организации проведения доклинических и (или) клинических исследований БМКП или проводящим такие исследования — для организации и проведения соответствующих исследований;
- медицинским организациям — для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям.