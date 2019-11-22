Утвержден Порядок ввоза конкретной партии незарегистрированного БМКП

Утвержден порядок выдачи Минздравом России участникам внешнеэкономической деятельности разрешения на ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта и формы указанного разрешения на ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2019 № 602н зарегистрирован Минюстом 19.11.2019 № 56555 и опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

В документе указано, что действие Приказа продлится до 25 января 2020 года.

Разрешение на ввоз выдается:

производителю БМКП — для собственного производства БМКП;

организации, обладающей правами на результаты доклинических и клинических исследований БМКП и (или) на технологию производства БМКП — для осуществления государственной регистрации БМКП;

образовательным организациям высшего образования и (или) организациям дополнительного профессионального образования, участвующим в организации проведения доклинических и (или) клинических исследований БМКП или проводящим такие исследования — для организации и проведения соответствующих исследований;

медицинским организациям — для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям.

gmpnews