Руководителем маркетинга и коммерции НоваМедики назначена Марина Егорова Утвержден Порядок ввоза конкретной партии незарегистрированного БМКП » При «Самарафармации» откроют склад для льготного лекобеспечения При государственном казенном учреждении «Самарафармация» принято решение открыть склад, об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Мы проанализировали систему торгов по медикаментам и льготному распределению лекарств. Решили открыть при государственном казенном учреждении «Самарафармация» свой склад. Больше не станем пользоваться услугами партнеров – частных фирм, а будем на своем складе хранить медикаменты, которые выдаем по льготе. Это позволит сэкономить большое количество бюджетных средств. 11 сентября этого года Михаил Ратманов предложил вынести на рассмотрение депутатского корпуса вопрос, связанный с изменениями регионального закона об обеспечении наркотическими средствами и психотропными веществами учреждений здравоохранения. Он пояснил, что в соответствии с федеральным законодательством действует государственная монополия на отдельные виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В Самарской области таким предприятием-монополистом является «Самарафармация», но при этом на данный момент договор на закупку подобного рода средств с ним может быть заключен только после проведения процедуры торгов: ​«Анализ закупок показывает отсутствие конкуренции, а закупки признаются несостоявшимися в связи с подачей заявки одним участником – «Самарафармацией». При этом учреждения несут временные затраты, а также расходы, связанные с проведением процедур закупок, – пояснил министр. – Учитывая изложенное, законопроектом предлагается наделить полномочиями единственного исполнителя на оказание данных услуг «Самарафармацию», что позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств и качество оказания медицинской помощи оперативного обеспечения такими препаратами». ​Глава региона, равно как и члены Правительства, поддержал законодательную инициативу. gmpnews