Руководителем маркетинга и коммерции НоваМедики назначена Марина Егорова

Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» сообщает о назначении Марины Егоровой, руководителя по развитию бизнеса НоваМедики, главой коммерческого блока компании. Юлия Собакина, возглавлявшая направление коммерции и маркетинга в НоваМедике с ноября 2017 года, переходит на работу коммерческим директором в ООО «Магнит Фарма».

«Мы признательны Юлии Собакиной за значительный вклад в развитие коммерческого и госпитального направлений нашей компании и желаем ей больших успехов в дальнейшей работе и блестящей карьеры, – отметила генеральный директор НоваМедики Елена Литвинова. – Планы НоваМедики, связанные с дистрибуцией и продвижением новых продуктов, весьма амбициозны, так что перед новым руководителем коммерческого блока стоят важные и интересные задачи. Мы рады, что на эту значимую позицию пришел внутренний кандидат, который сохранит преемственность в решении задач бизнеса».

За плечами у Марины Егоровой более 20 лет работы на фармацевтическом рынке. До прихода в НоваМедику в 2017 году она являлась национальным менеджером по продажам в России международной компании Galderma. Ранее Марина занимала руководящие должности в подразделениях по продажам и маркетингу в компаниях «Юнифарм» и «Акрихин», работала руководителем региона в компании «Бёрингер Ингельхайм» и региональным руководителем по маркетингу в ведущем фармацевтическом дистрибьюторе – компании «Протек».

Марина Егорова закончила Нижегородский коммерческий институт в составе Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского по специальности «экономист, банковское дело» и Школу бизнеса Открытого британского университета при Московском институте менеджмента ЛИНК по специальности «менеджмент, управление проектами».

gmpnews