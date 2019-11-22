Лучший международный PR-проект года — Запуск производства вакцин в Никарагуа

На церемонии награждения лучших коммуникационных проектов международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards проект информационного сопровождения запуска вакцин от гриппа на заводе Институт MECHNIKOV в Латинской Америке, построенном при содействии Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и реализованный коммуникационной группой «Инсайдерс», был признан лучшим проектом в категории «Лучшая международная кампания, охватывающая один или несколько зарубежных рынков».

Руководитель Департамента международных отношений ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Андрей Егоров отметил:

«Информационное сопровождение запуска производства вакцин на заводе Институт Mechnikov — сложнейшая задача с координацией усилий в нескольких странах, логистикой журналистов за десятки тысяч километров, длительная коммуникация сразу на нескольких языках. Я рад, что нам удалось реализовать данный проект блестяще».

Генеральный директор группы «Инсайдерс» Андрей Лапшов подчеркнул сложность и длительность проекта.

«Несколько месяцев интенсивной подготовки силами наших самых опытных менеджеров сделали свое дело. У нас получилось то, что мы планировали. Свет увидели более 300 публикаций, почти половина из которых вышла в испаноязычных СМИ. Результат информационной кампании — расширение известности нашего клиента в Латинской Америке, что, как мы надеемся, послужит эффективному развитию сотрудничества с другими странами региона».

Проект вошел в шорт-листы сразу по двум номинациям, что случается достаточно редко.

Институт MECHNIKOV – единственное в Центральной Америке иммунобиологическое предприятие, созданное по поручению Президента РФ в рамках трансфера технологии производства вакцины против гриппа Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

Eventiada IPRA Golden World Awards отмечает лучшие проекты, соответствующие высочайшим стандартам, инновационному подходу, качеству планирования и исполнения коммуникационных кампаний. Премия является региональным этапом IPRA Golden World Awards (GWA) – глобальной премии, проводимой Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA).

gmpnews