Alkermes заплатит почти 1 млрд долларов за Rodin Therapeutics

Alkermes plc объявила о приобретении частной биофармацевтической компании Rodin Therapeutics, Inc., которая специализируется на разработке новых препаратов для лечения синаптопатии. Сделка позволит расширить разработки Alkermes в области центральной нервной системы и при развитии препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний.

Rodin, в частности, работает над созданием первых в своем классе терапевтических средств для лечения синаптопатии, создавая молекулы, которые нацелены на специфические комплексы гистондеацетилазы (HDAC). Считается, что селективное ингибирование HDAC-ко-репрессора комплекса репрессорного элемента-1-фактора глушения транскрипционного фактора реактивирует экспрессию нейрональных генов, усиливает существующие синапсы и способствует созданию новых синапсов, одновременно сводя к минимуму известные проблемы гематологической безопасности.

В соответствии с условиями соглашения, владельцы ценных бумаг Rodin получат авансовый денежный платеж в размере 100 млн долларов США после закрытия транзакции и получат право на будущие выплаты в размере до 850 млн долларов США при прохождении определенных клинических и нормативных этапов и достижении определенного уровня продаж.

Предполагается, что авансовый денежный платеж будет финансироваться за счет наличных денежных средств Alkermes, при этом практически весь платеж регистрируется как расходы на НИОКР. Alkermes рассчитывает завершить сделку к концу ноября 2019 года.

Юридическим консультантом Alkermes по данной сделке является ТОО WilmerHale. Юридическим консультантом Rodin выступила компания Goodwin Procter LLP.

gmpnews