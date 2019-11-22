Затраты на закупку ЛП для еще двух орфанных заболеваний составят около 2 млрд рублей

В Государственную Думу внесен законопроект № 841465-7 о внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно опубликованной информации, предложено передать полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных двумя редкими (орфанными) заболеваниями, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

В настоящее время в перечне жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности остаются девятнадцать редких (орфанных) заболеваний. Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения этих заболеваний в настоящее время отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

В этой связи на бюджетах субъектов Российской Федерации продолжает лежать значительная финансовая нагрузка, связанная с высокой стоимостью лечения редких (орфанных) заболеваний, что не позволяет регионам в полной мере исполнить возложенные на них обязательства по финансированию закупок необходимых лекарственных препаратов в полном объеме и, соответственно, нарушает гарантированное право граждан на охрану здоровья.

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статьи 14, 44 и 83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», направленные на передачу полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), Минздраву России.

По состоянию на 2019 года в Федеральном регистре жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний (по заболеваниям: апластическая анемия неуточненная, наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), включен 1518 пациент, в том числе 255 детей.

Затраты на централизованную закупку лекарственных препаратов для этих пациентов составят около 2 млрд рублей ежегодно.

gmpnews