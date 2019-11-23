«Нанолек» выпустил первую промаркированную коммерческую партию лекарственного препарата Затраты на закупку ЛП для еще двух орфанных заболеваний составят около 2 млрд рублей » На заседании РАФМ оценят роль аналитики в digital 28 ноября 2019 года состоится заседание РАФМ по теме: «Аналитика в digital». 13.30–14.00 сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно). 14.00–16.30 «круглый стол». Проблематика: Развитие подходов и новые инструменты в аналитике.

Инструментальные и опросные подходы в аналитике digital.

Заказчики и исполнители в системе digital-продвижения – как сблизить подходы.

Конечные потребители и профессиональные аудитории как объекты исследования в digital-аналитике.

Digital-аналитика – от привычных цифр к расчетам ROI. Докладчики: Доклад от Google – докладчик и тема уточняются.

Олег Фельдман , Шамиль Ахметзянов (Ipsos) – « Что можно, а что нельзя измерить путем опросов и наблюдений».

, (Ipsos) – Что можно, а что нельзя измерить путем опросов и наблюдений». Яна Корзун (Bayer) – «Оценка эффективности digital-проектов».

(Bayer) – «Оценка эффективности digital-проектов». Евгений Гордеев (Breffi) – «Новые KPI для оценки эффективности омниканальных проектов». Участники дискуссионной панели представителей профессиональных врачебных сообществ: Илья Куприянов («Доктор на работе») – «Оценка эффективности digital- коммуникаций с профессиональным сообществом. Подходы, преимущества и недостатки».

(«Доктор на работе») – «Оценка эффективности digital- коммуникаций с профессиональным сообществом. Подходы, преимущества и недостатки». Алексей Леонов («Мир врача») «Слепые пятна в аналитике digital-продвижения в профессиональном сообществе врачей.

(«Мир врача») «Слепые пятна в аналитике digital-продвижения в профессиональном сообществе врачей. Евгений Вышковский («Врачи РФ») – «Продвижение в диджитал. Анализ и возможности повышения эффективности». Ведет заседание содиректор направления Healthcare, Ipsos Comcon, сопредседатель Координационного совета РАФМ Олег Фельдман. Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (метро «Таганская» — кольцевая). Просьба подтвердить ваше участие! Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по e-mail: info@rafm.ru При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников. pharmvestnik