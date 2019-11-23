На заседании РАФМ оценят роль аналитики в digital

28 ноября 2019 года состоится заседание РАФМ по теме: «Аналитика в digital».
13.30–14.00 сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).
14.00–16.30 «круглый стол».
Проблематика:
- Развитие подходов и новые инструменты в аналитике.
- Инструментальные и опросные подходы в аналитике digital.
- Заказчики и исполнители в системе digital-продвижения – как сблизить подходы.
- Конечные потребители и профессиональные аудитории как объекты исследования в digital-аналитике.
- Digital-аналитика – от привычных цифр к расчетам ROI.
Докладчики:
- Доклад от Google – докладчик и тема уточняются.
- Олег Фельдман, Шамиль Ахметзянов (Ipsos) – «Что можно, а что нельзя измерить путем опросов и наблюдений».
- Яна Корзун (Bayer) – «Оценка эффективности digital-проектов».
- Евгений Гордеев (Breffi) – «Новые KPI для оценки эффективности омниканальных проектов».
Участники дискуссионной панели представителей профессиональных врачебных сообществ:
- Илья Куприянов («Доктор на работе») – «Оценка эффективности digital- коммуникаций с профессиональным сообществом. Подходы, преимущества и недостатки».
- Алексей Леонов («Мир врача») «Слепые пятна в аналитике digital-продвижения в профессиональном сообществе врачей.
- Евгений Вышковский («Врачи РФ») – «Продвижение в диджитал. Анализ и возможности повышения эффективности».
Ведет заседание содиректор направления Healthcare, Ipsos Comcon, сопредседатель Координационного совета РАФМ Олег Фельдман.
Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (метро «Таганская» — кольцевая).
Просьба подтвердить ваше участие!
Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по e-mail: info@rafm.ru
При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников.