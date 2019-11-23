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На заседании РАФМ оценят роль аналитики в digital

28 ноября 2019 года состоится заседание РАФМ по теме: «Аналитика в digital».

13.30–14.00 сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).

14.00–16.30 «круглый стол».

Проблематика:

  • Развитие подходов и новые инструменты в аналитике.
  • Инструментальные и опросные подходы в аналитике digital.
  • Заказчики и исполнители в системе digital-продвижения – как сблизить подходы.
  • Конечные потребители и профессиональные аудитории как объекты исследования в digital-аналитике.
  • Digital-аналитика – от привычных цифр к расчетам ROI.

Докладчики:

  • Доклад от Google – докладчик и тема уточняются.
  • Олег ФельдманШамиль Ахметзянов (Ipsos) – «Что можно, а что нельзя измерить путем опросов и наблюдений».
  • Яна Корзун (Bayer) – «Оценка эффективности digital-проектов».
  • Евгений Гордеев (Breffi) – «Новые KPI для оценки эффективности омниканальных проектов».

Участники дискуссионной панели представителей профессиональных врачебных сообществ:

  • Илья Куприянов («Доктор на работе») – «Оценка эффективности digital- коммуникаций с профессиональным сообществом. Подходы, преимущества и недостатки».
  • Алексей Леонов («Мир врача») «Слепые пятна в аналитике digital-продвижения в профессиональном сообществе врачей.
  • Евгений Вышковский («Врачи РФ») – «Продвижение в диджитал. Анализ и возможности повышения эффективности».

Ведет заседание содиректор направления Healthcare, Ipsos Comcon, сопредседатель Координационного совета РАФМ Олег Фельдман.

Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (метро «Таганская» — кольцевая).

Просьба подтвердить ваше участие!

Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по e-mail: info@rafm.ru

При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников.

pharmvestnik

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Ноябрь 23, 2019 | Просмотров: 87