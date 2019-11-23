«Нанолек» выпустил первую промаркированную коммерческую партию лекарственного препарата

Компания «Нанолек» успешно внедрила весь необходимый программно-аппаратный комплекс по маркировке для производства. Завершилась фаза активного тестирования обмена сообщениями в системе мониторинга движения лекарственных препаратов совместно с партнерами. Благодаря предпринятым мерам компании удалось в плановом режиме запустить процесс и 21 ноября выпустить первую промаркированную коммерческую партию орфанного препарата в количестве 1 664 упаковок.

Алексей Рыжий, ИТ-директор «Нанолек»: «Сегодня мы осуществили успешный обмен данными в продуктивном контуре системы мониторинга движения лекарственных препаратов и отмаркировали продукт на заводе. Это говорит о том, что наша производственная часть отработана и успешно протестирована, мы полностью готовы к реализации этого масштабного проекта. Мы находимся в начале пути, но первый большой шаг сделан.

Мы довольны результатом и проделанной работой, но, конечно, процесс не был гладким и нам пришлось столкнуться с рядом трудностей. Любая IT-система может давать сбои даже внутри отдельно взятой компании. А в данном случае мы имеем дело с глобальным проектом, одновременно внедряемым во всей товаропроводящей цепи в РФ, чтобы все процессы заработали как часы, требуется много времени и практики».

Пилотный проект по маркировке лекарственных средств в Российской Федерации стартовал еще 1 февраля 2017 года. С 1 октября 2019 года маркировка препаратов 7 ВЗН проводится в обязательном порядке.

Согласно данным, которые приводит портал Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в России зарегистрировано и разрешено к медицинскому применению 27 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов перечня 7 ВЗН. Всего на российский рынок поставляют препараты данной категории 21 отечественный производитель, 16 держателей регистрационных удостоверений на зарубежные лекарственные препараты и 16 организаций оптовой торговли.

Источник: Компания «Нанолек»

pharmvestnik