В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Сеть «Самсон-Фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых. В аптечной сети ожидают, что проект принесет дополнительную выручку.
Кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами, сообщает «Коммерсант». Под ними подразумеваются лекарства по цене от 500 руб. Доля таких препаратов в обороте сети превышает 25%.
Запустить кредитование планируется в аптеках «Озерки», где высока доля дорогостоящих лекарств.
Это первый подобный проект на фармацевтическом рынке, отметила генеральный директор «Самсон-фарма» Армине Даниелян. «Поскольку это целевой кредит, вероятность одобрения банком возрастает в несколько раз, — подчеркнула она. — Для клиентов, которым нужно приступить к лечению незамедлительно, вне зависимости от финансовой ситуации, это безусловный плюс».
В отличие от карт рассрочек, у покупателя есть возможность быстро оформить кредит на комфортный срок и сумму, превышающую лимит карточного продукта, добавила она.
«Мы рассчитываем на увеличение потока клиентов и рост выручки на 5-10% по итогам 2020 года», — заключила глава аптечной сети.
Сергей Рякин
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