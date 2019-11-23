В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами, сообщает «Коммерсант». Под ними подразумеваются лекарства по цене от 500 руб. Доля таких препаратов в обороте сети превышает 25%.

Запустить кредитование планируется в аптеках «Озерки», где высока доля дорогостоящих лекарств.

Это первый подобный проект на фармацевтическом рынке, отметила генеральный директор «Самсон-фарма» Армине Даниелян. «Поскольку это целевой кредит, вероятность одобрения банком возрастает в несколько раз, — подчеркнула она. — Для клиентов, которым нужно приступить к лечению незамедлительно, вне зависимости от финансовой ситуации, это безусловный плюс».

В отличие от карт рассрочек, у покупателя есть возможность быстро оформить кредит на комфортный срок и сумму, превышающую лимит карточного продукта, добавила она.

«Мы рассчитываем на увеличение потока клиентов и рост выручки на 5-10% по итогам 2020 года», — заключила глава аптечной сети.

Сергей Рякин

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