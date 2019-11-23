Правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности принудительного лицензирования

Такое право может быть использовано в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности, включая охрану жизни и здоровья граждан.

«Предлагаемые изменения создают возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, которые необходимы для жизни и здоровья населения», — сказано в пояснительной записке.

В проекте документа указано, что методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством РФ. Возможность принудительного воздействия государства на недобросовестного правообладателя предусмотрена международными актами. При этом должны соблюдаться следующие положения: разрешение на такое использование должно основываться на индивидуальных характеристиках предмета; объем и продолжительность такого использования ограничиваются целями, для которых оно было разрешено; использование не является исключительным и не подлежит цессии (уступке), кроме той части предприятия или его нематериальных активов, которые осуществляют такое использование; любое такое использование разрешается в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего рынка члена, дающего разрешение на принудительное лицензирование; юридическая сила любых решений, относящихся к разрешению такого использования, а также к вопросам, касающимся вознаграждения, могут быть предметом судебного пересмотра или иного независимого пересмотра отдельным вышестоящим органом власти упомянутого члена.

Елена Сидорова

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