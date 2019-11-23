Sanofi рассмотрит стратегические возможности для своего безрецептурного бизнеса

По словам одного из источников, будут рассматриваться различные опции, в т.ч. создание совместного предприятия с другой компанией, IPO или продажа. Как отметил источник, идут переговоры с инвестиционными банками, но окончательное решение еще не принято.

Пол Хадсон возглавил Sanofi 1 сентября 2019 года. На этом посту он сменил Оливье Брандикура. По его словам, необходимо выявить приоритеты в бизнесе компании.

В 2018 году объем продаж безрецептурного подразделения составил 4,7 млрд евро (5,2 млрд долл. США). По оценкам экспертов, IPO может принести компании порядка 30 млрд долл. США.

Между тем, считает один из источников FirstWord Pharma, совместное предприятие с другой компанией позволит Sanofi сократить расходы. Впоследствии это может повысить привлекательность IPO или увеличить сумму при продаже.

Sanofi получила безрецептурный бизнес в рамках сделки по обмену активами с немецкой Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм»). В результате сделки к немецкой компании перешел ветеринарный бизнес Sanofi – компания Merial.

Илья Дугин

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