Росздравнадзор уличил московскую аптеку в безрецептурном отпуске сильнодействующих препаратов

Часть таких препаратов хранилась в специальных тайниках, часть — прямо у кассы.

По итогам выезда препараты изъяты из гражданского оборота. ТО Росздравнадзора проводит проверку аптечного пункта на предмет наличия грубых нарушений лицензионных требований и реализации контрафактных лекарственных средств, сообщили в пресс-службе ТО Росздравнадзора.

Стоит отметить, что такие случаи происходят довольно часто. Как писал «ФВ», в конце октября территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и Московской области завершил проверку аптеки на северо-западе Москвы, где препараты, популярные среди наркоманов, продавали всем желающим без рецепта.

Сотрудники Росздравнадзора составили в отношении юридического лица протоколы об административном правонарушении по статьям ч.4 14.1 КоАП РФ (грубое нарушение лицензионных требований, которое влечет за собой наложение административного штрафа от 100 до 200 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток) и 6.33 КоАП РФ (обращение контрафактных лекарств, которое влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 5 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток). Материалы дела направлены в суд.

Елена Сидороа

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