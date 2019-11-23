Apteka.ru — сервис №1 по трафику среди аптечных сайтов в России

Информация агентства обновляется ежемесячно и находится в открытом доступе. В 2019 году агентство зафиксировало рекордный трафик на сайте Apteka.ru. В среднем, ежемесячно сайт посещает более 11 миллионов пользователей. Всего за десять месяцев 2019 года на сайт совершено более 115 миллионов визитов.

На протяжении последних пяти лет сервис Apteka.ru стабильно лидирует в рейтинге SimilarWeb среди фармацевтических сайтов в России и входит в пятерку крупнейших аптечных сайтов в мире. При присвоении рейтинга аналитики агентства оценивают совокупность показателей, таких как трафик, глубина просмотра, время, проведенное на ресурсе, количество отказов. При этом в мировом рейтинге в ТОП-5 у Apteka.ru самые высокие показатели по просмотру страниц (7,31 шт. за одно посещение) и по времени, проведенному на сайте, — более чем в три раза дольше, чем на сайте-лидере рейтинга — американском cvs.com.

SimilarWeb

SimilarWeb — агентство, которое занимается веб-аналитикой, глубоким анализом данных и бизнес аналитикой для крупнейших международных корпораций. Ежемесячно SimilarWeb анализирует более 1 миллиарда страниц. Штаб-квартира SimilarWeb расположена в Лондоне.

Источник: АО НПК «Катрен»

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