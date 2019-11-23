Новые резиденты ОЭЗ «Дубна» будут производить медицинские изделия и оборудование Apteka.ru — сервис №1 по трафику среди аптечных сайтов в России » С 2020 года «ПроАптека» внедрит четырехступенчатую систему интеграции аптек С 2020 года маркетинговый союз независимых аптек «ПроАптека» планирует внедрить систему глубокой интеграции для аптек — участников объединения в четырех вариантах: «Лайт», «Стандарт», «Разумный» и «Доходный». Обязательные условия интеграции — выполнение стандартов закупок и продаж маркетингового союза «ПроАптека», поддержание ассортиментной матрицы, выполнение плана по доле позиций УСТМ в ассортименте и участие в акции «Товар дня». В зависимости от выбранного варианта интеграции по итогам квартала аптеке начисляется бонус в размере от 1,5% до 5% от закупки аптечного учреждения в месяц. «Одно из основных условий участия в проекте интеграции — аптека работает под вывеской «ПроАптека» или «ЗдравСити». В первом случае достаточно разместить только логотип «ПроАптека», мы нисколько не посягаем на индивидуальность учреждения — оно сохраняет свой фирменный стиль. Если клиент планирует работать под брендом «ЗдравСити», аптека преображается согласно фирменному стилю бренда. Во втором квартале 2019 года мы запустили проект, по концепции близкий к формату франшизы. Наиболее активный интерес к нему проявили аптеки из Москвы, Московской области, Северо-Западного региона РФ и Калининграда. По итогам 2019 года мы вывели эффективную схему взаимодействия всех участников проекта, определив ее как глубокую интеграцию аптек в маркетинговый союз», говорит генеральный директор маркетингового союза «ПроАптека» Евгений Коротков. Источник: ЦВ «Протек» pharmvestnik