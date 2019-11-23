Новые резиденты ОЭЗ «Дубна» будут производить медицинские изделия и оборудование

21 ноября Экспертный совет при правительстве Московской области одобрил бизнес-планы пяти компаний, претендующих на статус резидентов ОЭЗ «Дубна». Они намерены инвестировать в проекты свыше 1,6 млрд рублей и создать более 290 рабочих мест. Среди представленных проектов три относятся к медицинской промышленности.

Экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам провел заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. От ОЭЗ «Дубна» свои бизнес-планы членам совета представили пять компаний. Все они были созданы в текущем году именно с целью реализации инновационных проектов на территории подмосковной особой зоны. Три компании будут арендовать лабораторно-производственные помещения в ОЭЗ, а две построят собственные объекты, но также до окончания строительства приступят к своей деятельности в новом Инновационно-технологическом центре на правобережном участке.

Внушительную площадь — 3500 кв. метров арендует для организации собственного бизнеса ООО «АКЦЕНТР ГРУПП». Компания намерена создать центр электронно-лучевой обработки. Значимое место в ее деятельности займет стерилизация одноразовых изделий медицинского назначения, что позволит российским производителям не только из Московской области, но и смежных регионов в короткие сроки обрабатывать необходимые объемы данной продукции, а также реализовать существующий на рынке потенциал замещения импортных медизделий. Со временем, имея в наличии стерилизационную инфраструктуру, сертифицированную по ISO 13485 признанными мировыми лидерами в этой сфере, Московская область увеличит свою привлекательность для локализации здесь предприятий зарубежных производителей. ООО «АКЦЕНТР ГРУПП» заключило договор о сотрудничестве с резидентом ОЭЗ компанией «Гранат Био Тех», которая уже выпускает современные медицинские изделия однократного применения для лабораторной диагностики.

Финансирование проекта в размере 435,8 млн рублей будет осуществляться за счет привлеченных средств от компании РЮРИК АБ (Швеция). На новом предприятии резидент создаст 57 рабочих мест.

Компания ООО «МИП-Технологии» создаст на территории ОЭЗ «Дубна» предприятие по производству отечественных аппаратов МРТ, на котором будут трудиться 90 сотрудников. Инвестиции в проект составят 340 млн рублей. Самой сложной частью, необходимой для работы аппарата МРТ, является программное обеспечение, которое разрабатывается в компании. Магнитно-резонансная томография в настоящее время является одним из самых информативных методов лучевой диагностики. Целевой группой потребителей аппаратов производства «МИП-Технологии» станут отечественные лечебные учреждения, в том числе Центр хирургии им. Б.В. Петровского, Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и другие. В среднесрочной перспективе резидент планирует вывести свою продукцию и на рынки Евразийского экономического сообщества.

Еще один проект в сфере медицины будет осуществлять компания ООО «ОВТ», его цель — создание однодневных дефокусных мягких контактных линз по технологии «cast molding». Линзы предназначены для замедления прогрессирования миопии (близорукость). В рамках проекта будет разработана конструкция контактных линз для контроля миопии. По планам компании это займет до восьми месяцев. Затем, после отладки производственной линии и передачи ноу хау по материалам контактных линз (предоставляет Biovision Inc., Южная Корея), на предприятии приступят к производству продукции. Ее основными покупателями станут частные клиники и салоны оптики, государственные клиники, а также розничные каналы продаж контактных линз – интернет-магазины, линзоматы и службы доставки федеральных торговых сетей. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 100 млн рублей, будет создано 12 рабочих мест.

gmpnews