Фармпродукцию петербургских производителей планируют поставлять в Республику Сербскую

Об этом заявил губернатор Александр Беглов на встрече с членом Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком.

«Совместно с Представительством Республики Сербской мы прорабатываем вопрос о поставках фармацевтической продукции петербургских предприятий. До конца года планируется провести видеоконференцию по этой теме представителей Министерства здравоохранения, Фонда медицинского страхования Республики Сербской и петербургских производителей», — сообщил глава города.

Как напомнил Александр Беглов, год назад в Петербурге был открыт офис Представительства Республики Сербской, работа которого помогла ускорить решение многих вопросов двустороннего взаимодействия.

Губернатор особо выделил успешный опыт сотрудничества города и Республики Сербской в сфере здравоохранения. За минувшие полгода несколько сотрудников Университетского клинического центра Республики Сербской прошли стажировку в петербургском онкоцентре, был проведен ряд совместных операций.

Милорад Додик подчеркнул, что считает сотрудничество в области медицины особенно эффективным. «Для нас большая честь, что специалисты из Санкт-Петербурга проводили операции в Республике Сербской, а у наших врачей была возможность пройти обучение здесь», — сказал он.

gmpnews