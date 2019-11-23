Лилия Титова: пересмотр цен затронет всех

«Вопрос пересмотра методики ценообразования активно обсуждается последние три года. 2020 год будет годом пересмотра цен, и хотя основной акцент сделан на производителя, затронет всех: и дистрибьюторов, и аптеки, и больницы, и пациентов», — отметила на Евразийском форуме исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

За три года методика претерпела значительную трансформацию: сократилась корзина стран, основой для пересмотра стал валютный курс непосредственно за предыдущий год, учтены современные средства введения, однако остаются те же риски, про которые неоднократно говорил СПФО: проблематика низкого ценового сегмента, рентабельность и экономические показатели производства, сокращение номенклатуры за счет ряда торговых наименований.

В Евразийском экономическом союзе, когда разрабатывался перечень нормативно-правовых документов для ЕАЭС в 2014 году, вопросы ценообразования не рассматривались. Однако, ситуация меняется. К примеру, в Казахстане действует новая методика ценообразования, меняются подходы и в Республике Беларусь. Не исключаем тот факт, что через какое-то время будет выработан единый подход к формированию цен на лекарственные препараты на едином экономическом пространстве.

Понимаем стремление государства, которое хочет, чтобы препараты были дешевле и доступнее для пациентов, но, по нашему убеждению, процедуру пересмотра цен в сторону снижения необходимо проводить не чаще одного раза в год. Крайне важным считаем и введение периода для реализации остатков товарных запасов по старым ценам, до истечения сроков годности препаратов. Вместе с тем фармацевтическую общественность тревожит вопрос источников информации, которыми будут руководствоваться регуляторные органы, хотелось, чтобы они были опубликованы и доступны для производителей, — отметила в своем выступлении Лилия Титова.

gmpnews