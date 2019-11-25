Московские закупки медоборудования стали предметом мошенничества

Сотрудники Управления ФСБ и ГУ МВД по Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве – он, по информации следствия, за 1 млн рублей обещал обеспечить бизнесмену контракт по поставке медоборудования в столичные медучреждения на 2 млрд рублей. Для убедительности подозреваемый якобы ссылался на знакомство с Татьяной Мухтасаровой, долгое время работавшей в Департаменте здравоохранения Москвы, а затем возглавлявшей Минздрав Московской области.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в «силовых структурах», предприниматель и посредник договорились о «сотрудничестве» летом 2019 года. Выполнить «обязательства» последний не смог, поэтому бизнесмен обратился в УФСБ.

Оперативники задержали подозреваемого в филиале банка. Оказалось, что это безработный москвич Никита Валевский, который ранее, по данным издания, носил фамилию Сундуков. Сменил он ее после двух судимостей – по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по ст.159 УК РФ). Следствие устанавливает, имел ли Валевский реальные связи среди чиновников и причастен ли к другим аналогичным эпизодам.

Обвинения в подобном «посредничестве» нередко предъявляют чиновникам. Например, в 2014 году бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко приговорили к семи годам лишения свободы за взятки при закупках компьютерных томографов. В 2017-м он вышел по УДО, а недавно Ленинский районный суд Челябинска снизил размер назначенного Тесленко штрафа с 60 млн до 10 млн рублей.