В Госдуму внесен законопроект о производстве лекарств без разрешения патентообладателя

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект № 842633-7 о внесении изменений в статью 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности Правительство Российской Федерации имеет право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством Российской Федерации.»

Как указано в документе, возможность принудительного воздействия государства на недобросовестного правообладателя предусмотрена международными актами, в том числе Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Проектируемые в статью 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации изменения создают возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, которые необходимы для жизни и здоровья населения.

gmpnews