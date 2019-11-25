Дмитрий Чагин о противостоянии систем на фармацевтическом рынке

«Самый ключевой момент — у нас не борьба, не конкуренция и не экспорт отдельно взятых компаний, у нас идёт противостояние систем. Конкретная система — Евразийский экономический союз — это СИСТЕМА, которая противостоит Европейской, Китайской, Индийской системе», — именно на этом акцентирует внимание специалистов и регуляторов отрасли Дмитрий Чагин, председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.

В рамках 21-ой международной выставки оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients, которая проходила с 19 по 22 ноября в Москве, Дмитрий Чагин поделился своими мыслями по самым животрепещущим вопросам, которые сегодня волнуют отрасль, включая финансирование предприятий, ценообразование, регуляторная гильотина, производство субстанций и экспорт лекарственных препаратов.

Одним из самых интересных моментов, затрагиваемых экспертом, является акцент на изменение законодательства, поскольку если «сегодня оставить положение такое какое есть, когда у нас до сих пор действует законодательство ещё 1978 года или 1984 года (по санитарно-защитным зонам), когда еще не было GMP, чистых помещений, т.е. такие вот постановления открывают безграничные возможности ряду проверяющих органов. То, что декларируется со стороны пожарных или МЧС, никак не увязывается с системой GMP, вплоть до абсолютно разного раскрывания дверей и вообще, построения самих чистых помещений. Это тоже нужно урегулировать, потому что мы понимаем, что вот это и есть определенная коррупционная составляющая, которая открывает возможности ни тем, кто производит и, кто делает, и кто вложил миллионы (прим. ред. — в производство), а тем, кто сегодня довольствуется пробелами со стороны законодательства».

Дмитрий Чагин подчеркнул, что представители отрасли и его Ассоциация, в частности, постоянно поднимает эти вопросы и рассчитывает на положительное рассмотрение, технически грамотно подготовленных документов, со стороны регуляторов.

gmpnews