В Abbott назначен новый генеральный директор

Опыт работы Инны Бакуменко в фармацевтической индустрии насчитывает свыше 20 лет. За время своей карьеры она работала в компаниях Pfizer, Johnson & Johnson, Servier, Allergan. Управленческий опыт Инна приобрела во время работы на Украине, в странах Кавказа и Центральной Азии.

Ее предыдущим местом работы была компания Pfizer, где она возглавляла проект бизнес Upjohn в России. Как стало известно «ФВ», после перехода Бакуменко в Abbott, исполняющим обязанности генерального менеджера российского Pfizer Upjohn назначен Степан Москалев.

Инна Бакуменко имеет степень доктора медицины, окончила Национальный медицинский университет с врачебной специализацией по гинекологии, а также имеет диплом магистра менеджмента Национального экономического университета на Украине.

Новое назначение произошло спустя четыре месяца после того как экс-гендиректор Abbott в России Елена Карташева в конце июля покинула компанию. С сентября она возглавила российское подразделение Takeda.

Фото: Abbott

Сергей Рякин

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