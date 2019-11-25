В Abbott назначен новый генеральный директор

Генеральным директором Abbott в России стала Инна Бакуменко. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе компании, она вступила в новую должность с 25 ноября.
Опыт работы Инны Бакуменко в фармацевтической индустрии насчитывает свыше 20 лет. За время своей карьеры она работала в компаниях Pfizer, Johnson & Johnson, Servier, Allergan. Управленческий опыт Инна приобрела во время работы на Украине, в странах Кавказа и Центральной Азии.
Ее предыдущим местом работы была компания Pfizer, где она возглавляла проект бизнес Upjohn в России. Как стало известно «ФВ», после перехода Бакуменко в Abbott, исполняющим обязанности генерального менеджера российского Pfizer Upjohn назначен Степан Москалев.
Инна Бакуменко имеет степень доктора медицины, окончила Национальный медицинский университет с врачебной специализацией по гинекологии, а также имеет диплом магистра менеджмента Национального экономического университета на Украине.
Новое назначение произошло спустя четыре месяца после того как экс-гендиректор Abbott в России Елена Карташева в конце июля покинула компанию. С сентября она возглавила российское подразделение Takeda.
Фото: Abbott
Сергей Рякин
pharmvestnik