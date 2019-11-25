Вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Sanofi уйдет в отставку в конце ноября

Всего через несколько дней ожидается выступление нового исполнительного директора Sanofi Пола Хадсона, в котором будут раскрыты планы развития компании, но г-н Мансури уйдет в отставку раньше.

По словам официального представителя Sanofi, Мансури играл ключевую роль в стратегических действиях компании в течение последних 4-х лет. Он осуществлял надзор за недавними приобретениями и структурными партнерствами и альянсами, которые способствовали реализации стратегии и росту компании. Данная отставка была запланированной, добавил представитель компании.

Из недавних приобретений Sanofi два были завершены в прошлом году: покупка компании Bioverativ («Байовератив»), основу портфеля которой составляют препараты для лечения гемофилии (сумма сделки – 11,6 млрд долл. США), и приобретение биотехнологической компании – разработчика нанотел Ablynx («Эблинкс») за 4,8 млрд долл. США. Эти шаги были нацелены на уменьшение зависимости Sanofi от препаратов для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В течение нескольких лет компании пришлось вести ожесточенную борьбу с ценовым давлением и усиливающейся конкуренцией в указанных нозологических сегментах.

С 1 декабря 2019 года дополнительные обязанности будут возложены на Альбана де ля Саблиера, руководителя направления развития бизнеса, и Лорена ван Лерберга, руководителя направления стратегии.

Татьяна Кублицкая

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