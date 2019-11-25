Росздравнадзор по Ростовской области сделал первую контрольную закупку лекарств

Как сообщили «ФВ» в ТО, регулятору поступает множество материалов от полиции об аптечных пунктах, которые в больших количествах реализуют «Лирику» и «Тропикамид». Из этого числа случайным образом были выбраны две — для проведения контрольной закупки. По итогам надзора были составлены протоколы по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ за грубые нарушения лицензионных требований и условий.

«В сотрудничестве с правоохранительными органами мы проводим большую работу по борьбе с безрецептурным отпуском препаратов и последующим их немедицинским использованием ввиду актуальности проблемы, — рассказала специалист ТО Росздравнадзора по Ростовской области Елена Нечай. — Заодно отрабатываем процедуру проведения контрольной закупки. Хотя законодательство в этой части дало нам широкие полномочия, в частности, мы вправе проводить контрольную закупку медицинских услуг, но такой вид надзора мы пока не осуществляли».

Екатерина Погонцева

pharmvestnik