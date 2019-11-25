«  
  »

Минздрав одобрил суппозитории для детей на основе побегов картофеля

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарату с МНН «картофеля побегов сумма полисахаридов». По данным Госреестра РФ суппозитории для детей относятся к иммуномодулирующим и противовирусным средствам.

Всего на третьей неделе ноября одобрение получили шесть препаратов:

  1. «Регливир» (аммония глицирризинат), противовирусное и иммуностимулирующее средство. Регистрационное удостоверение ЛП-005906 от 14.11.2019 выдано ЗАО «Вифитех».
  2. «ПАСК-Акри» (аминосалициловая кислота), противотуберкулезное средство. Регистрационное удостоверение ЛП-005907 от 14.11.2019 выдано АО «Акрихин».
  3. «Симвастатин» (симвастатин), гиполипидемическое средство. Регистрационное удостоверение ЛП-005908 от 14.11.2019 выдано АО «АВВА РУС».
  4. «Ланготер» (гефитиниб), противоопухолевое средство. Регистрационное удостоверение ЛП-005909 от 14.11.2019 выдано АО «ИИХР».
  5. «Панавир» (картофеля побегов сумма полисахаридов), противовирусное и иммуномодулирующее средство. Регистрационное удостоверение ЛП-005910 от 14.11.2019 выдано ООО «Национальная исследовательская компания».
  6. «Левопронт» (леводропропизин), противокашлевой препарат. Регистрационное удостоверение ЛП-005912 от 14.11.2019 выдано Домпе Фармачеутичи С.п.А.

Елена Воронина
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Ноябрь 25, 2019 | Просмотров: 166