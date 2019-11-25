Общественники добились десятикратного увеличения финансирования льготного лекобеспечения Маркировка фармпродукции: успех в деталях » Минздрав одобрил суппозитории для детей на основе побегов картофеля Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарату с МНН «картофеля побегов сумма полисахаридов». По данным Госреестра РФ суппозитории для детей относятся к иммуномодулирующим и противовирусным средствам. Всего на третьей неделе ноября одобрение получили шесть препаратов: «Регливир» (аммония глицирризинат), противовирусное и иммуностимулирующее средство. Регистрационное удостоверение ЛП-005906 от 14.11.2019 выдано ЗАО «Вифитех». «ПАСК-Акри» (аминосалициловая кислота), противотуберкулезное средство. Регистрационное удостоверение ЛП-005907 от 14.11.2019 выдано АО «Акрихин». «Симвастатин» (симвастатин), гиполипидемическое средство. Регистрационное удостоверение ЛП-005908 от 14.11.2019 выдано АО «АВВА РУС». «Ланготер» (гефитиниб), противоопухолевое средство. Регистрационное удостоверение ЛП-005909 от 14.11.2019 выдано АО «ИИХР». «Панавир» (картофеля побегов сумма полисахаридов), противовирусное и иммуномодулирующее средство. Регистрационное удостоверение ЛП-005910 от 14.11.2019 выдано ООО «Национальная исследовательская компания». «Левопронт» (леводропропизин), противокашлевой препарат. Регистрационное удостоверение ЛП-005912 от 14.11.2019 выдано Домпе Фармачеутичи С.п.А. Елена Воронина

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