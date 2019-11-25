Общественники добились десятикратного увеличения финансирования льготного лекобеспечения

«Это прорыв, но все равно недостаточный, – написал на своей странице в соцсети руководитель общественной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов. – Если проект примут, то в десять раз больше больных будут обеспечены дорогими и важными лекарствами. Но еще 50% останутся без них. Сегодня в Ингушетии вместо 260 миллионов рублей – реальная потребность – на медикаменты выделяют 13 миллионов. Мы считаем, что проблемы нужно стараться решить еще на стадии планирования бюджета».

14 октября «Монитор пациента» отправил жалобу на Закон о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в Конституционный суд Ингушетии. Ее рассмотрение намечено на 10 декабря. А на прошлой неделе им пришел ответ из Минздрава, что объем финансирования будет доведен до 138,6 млн руб. Активисты не теряют надежды на то, что в суде им удастся добиться, чтобы сумма была удвоена.

За текущий год по искам «Монитора пациента» суды удовлетворили иски жителей Ингушетии на обеспечение их льготными препаратами на общую сумму порядка 52 млн руб.⠀

Екатерина Погонцева

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