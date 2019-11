FDA одобрило препарат для лечения бокового амиотрофического склероза Общественники добились десятикратного увеличения финансирования льготного лекобеспечения » Novartis купила американскую компанию The Medicines Company Швейцарская фармацевтическая компания Novartis («Новартис») достигла соглашения о приобретении американской биотехнологической компании The Medicines Company («Медсинз Компани»), сообщает Reuters. Сумма сделки — 9,7 млрд долл. США. Сделка позволит Novartis расширить портфель лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По условиям соглашения, акционеры The Medicines Company получат 85 долл. США за акцию, что составляет 24%-ную премию к цене закрытия акций американской компании (68,55 долл. США) по состоянию на 22 ноября 2019 года. Сделка, завершение которой запланировано на первый квартал 2020 года, одобрена советами директоров обеих компаний. The Medicines Company разрабатывает экспериментальный гипохолестеринемический препарат inclisiran для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По мнению экспертов, сделка позволяет сделать вывод, что Novartis сосредотачивается не только на разработке препаратов для лечения редких заболеваний, но и на препаратах, которые помогут миллионам пациентов. Илья Дугин

pharmvestnik