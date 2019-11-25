FDA одобрило препарат для лечения бокового амиотрофического склероза

FDA одобрило препарат riluzole в форме пленки для приема внутрь американской компании Aquestive Therapeutics («Аквестив Терапьютикс») для лечения бокового амиотрофического склероза (БАС), сообщает агентство Reuters.
Препарат будет выведен на рынок под торговым наименованием Exservan.
БАС является ультраредким нейродегенеративным заболеванием, которое вызывает смерть нейронов, контролирующих работу произвольно сокращающихся мышц. По данным Ассоциации БАС, в США ежегодно данное заболевание диагностируют более чем у 6 тыс. человек.
В начале ноября Aquestive выдала итальянской компании Zambon S.p.A. («Замбон С.п.А.») лицензию на проведение исследований и продажу препарата на территории Европейского Союза.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik