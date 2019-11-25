FDA одобрило препарат для лечения бокового амиотрофического склероза

Препарат будет выведен на рынок под торговым наименованием Exservan.

БАС является ультраредким нейродегенеративным заболеванием, которое вызывает смерть нейронов, контролирующих работу произвольно сокращающихся мышц. По данным Ассоциации БАС, в США ежегодно данное заболевание диагностируют более чем у 6 тыс. человек.

В начале ноября Aquestive выдала итальянской компании Zambon S.p.A. («Замбон С.п.А.») лицензию на проведение исследований и продажу препарата на территории Европейского Союза.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik