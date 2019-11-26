Совместное предприятие BIOCAD и Shanghai Pharmaceuticals должно открыться уже в декабре

Совместное предприятие российской фармацевтической компании BIOCAD и китайского холдинга Shanghai Pharmaceuticals откроется в Шанхае в декабре, об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на открытии заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

«Хотел бы остановиться на проекте, официальная церемония открытия которого состоится в декабре в Шанхае, речь идет о совместном предприятии компании «Биокад» и китайского холдинга Shanghai Pharmaceuticals», — сообщил Силуанов.

По его словам, «это новый проект, который позволит производить новые инновационные лекарственные препараты, капитализация этого проекта составляет 2 миллиарда долларов«.

«Проект реализуется, хотел поблагодарить китайских партнеров за совместное сотрудничество, уверен, что мы сможем двигаться и будем двигаться в рамках наших планов инвестиционного сотрудничества», — добавил он.

Ранее сообщалось, что BIOCAD планирует в партнерстве с Shanghai Pharmaceuticals разработать и вывести на рынок Китая не менее шести препаратов, включающих лечение онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний, в частности рак легких, рак молочной железы и псориаз.

gmpnews