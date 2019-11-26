Топ-30 аптечных сетей приросли на 11%, тогда как аптечный рынок вырос всего на 2,7%

Оборот топ-30 аптечных сетей за январь-сентябрь 2019 года составил 613 млрд руб., что соответствует доле рынка 66%. В итоге совокупно эти компании приросли на 11%, тогда как аптечный рынок вырос всего на 2,7%. Аптечный рынок находится в ожидании глобальных перемен. Поэтому, возможно, рейтинг в текущем виде мы сможем оценить еще только один раз — по итогам года. А затем нам придется наблюдать за влиянием законодательных инициатив на положение игроков рынка, говорится в аналитическом отчете компании DSM Group.
Одно из глобальных изменений возможно при разрешении онлайн-торговли лекарственными препаратами. Правда, сроки принятия итогового решения в очередной раз откладываются. В отношении лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, закон о торговле дистанционным способом должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. Онлайн-продажу рецептурных препаратов предлагается разрешить с 2022 года, поскольку только к этому моменту в большинстве медицинских учреждений начнет действовать система электронных рецептов.
При этом конкуренцию в традиционной рознице составят другие каналы продаж: например, агрегаторы и маркетплейсы. Также одним из активных игроков может стать «Почта России», которая готовится начать в 2020 году продажу на селе лекарств с доставкой. Для этого компания оформит розничную лицензию на реализацию фармацевтической продукции, чтобы запустить доставку лекарств через свои отделения. Сейчас у «Почты России» 42 тыс. отделений в России, большая часть их них, 30 тыс. отделений, расположены в сельской местности, более того, в стране насчитывается 10 тыс. населенных пунктов, где кроме почты нет никакой другой государственной инфраструктуры.
С 1 января 2020 года отменяется единый налог на вменённый доход (ЕНВД). По мнению участников рынка, в случае вступления этого закона в силу аптекам придётся поднять цены не менее чем не 5% и закрыть убыточные точки в отдалённых населенных пунктах.
А еще и маркировка, которая должна заработать в полной мере с января 2020 года. Готовность к ней пока не стопроцентная, причем на всех звеньях товаропроводящей цепочки. Поэтому рассматривается возможность принятия законопроекта, который предполагает поэтапное внедрение обязательной маркировки лекарств до 1 июля 2020 года.
|Рейтинг
|Аптечные сети
|Количество точек продаж
|Объем, млрд руб.
|Прирост оборота по сравнению с
|Доля на коммерч. сегменте,
9М 2019
|9М 2018
|1
|АСНА
|8 744
|122,9
|7%
|13,2%
|2
|Ригла
|2 676
|57,9
|16%
|6,2%
|3
|Эркафарм
|1 178
|46,4
|0%
|5,0%
|4
|Аптечная сеть «36,6»
|1 382
|38,0
|3%
|4,1%
|5
|Имплозия
|2 630
|33,5
|-5%
|3,6%
|6
|Нео-Фарм
|676
|31,6
|29%
|3,4%
|7
|Вита (Самара)
|1 742
|30,9
|38%
|3,3%
|8
|ИРИС
|1 607
|30,8
|9%
|3,3%
|9
|Планета здоровья
|1 660
|29,7
|13%
|3,2%
|10
|Апрель
|1 452
|28,8
|25%
|3,1%
|11
|Фармленд
|1 258
|21,8
|22%
|2,3%
|12
|Фармаимпекс
|695
|16,0
|23%
|1,7%
|13
|Мелодия здоровья
|849
|14,7
|57%
|1,6%
|14
|Аптека-Таймер
|961
|13,3
|2%
|1,4%
|15
|Максавит&36,7С
|546
|11,9
|14%
|1,3%
|16
|Здоров.ру
|76
|11,4
|38%
|1,2%
|17
|Фармацевт
|515
|8,6
|-12%
|0,9%
|18
|ИДЕЯ
|196
|7,1
|-4%
|0,8%
|19
|Губернские аптеки
|279
|6,9
|24%
|0,7%
|20
|Невис
|464
|6,4
|-3%
|0,7%
|21
|Петербургские аптеки
|86
|5,6
|-7%
|0,6%
|22
|Здоровье (Усть-Лабинск)
|158
|4,9
|19%
|0,5%
|23
|Алоэ
|217
|4,7
|-3%
|0,5%
|24
|Мега Фарм
|622
|4,5
|-45%
|0,5%
|25
|Фармэконом
|136
|4,5
|15%
|0,5%
|26
|Монастырёв.рф
|48
|4,2
|-4%
|0,5%
|27
|Антей
|241
|4,0
|8%
|0,4%
|28
|Эдельвейс
|189
|4,0
|14%
|0,4%
|29
|Магнит
|749
|3,8
|—
|0,4%
|30
|Волгофарм
|158
|3,8
|3%
|0,4%
|Рейтинг маркетинговых ассоциаций
|Фарммаркет
|6 182
|72,2
|—
|7,8%
|ПроАптека
|5 755
|66,2
|19%
|7,1%
|МФО
|3 908
|46,2
|45%
|5,0%
|Созвездие
|2 734
|17,6
|156%
|1,9%
|Платформа ФармХаб
|1 237
|15,5
|10%
|1,7%
|Весна
|1 620
|13,6
|18%
|1,5%
|Сервисы дистанционного заказа
|Аптека.ру
|17 464
|23,1
|220%
|2,5%
|Здравсити
|15 664
|1,7
|270%
|0,2%
|Е-аптека
|491
|3,3
|20%
|0,4%