Топ-30 аптечных сетей приросли на 11%, тогда как аптечный рынок вырос всего на 2,7%

Оборот топ-30 аптечных сетей за январь-сентябрь 2019 года составил 613 млрд руб., что соответствует доле рынка 66%. В итоге совокупно эти компании приросли на 11%, тогда как аптечный рынок вырос всего на 2,7%. Аптечный рынок находится в ожидании глобальных перемен. Поэтому, возможно, рейтинг в текущем виде мы сможем оценить еще только один раз — по итогам года. А затем нам придется наблюдать за влиянием законодательных инициатив на положение игроков рынка, говорится в аналитическом отчете компании DSM Group.

Одно из глобальных изменений возможно при разрешении онлайн-торговли лекарственными препаратами. Правда, сроки принятия итогового решения в очередной раз откладываются. В отношении лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, закон о торговле дистанционным способом должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. Онлайн-продажу рецептурных препаратов предлагается разрешить с 2022 года, поскольку только к этому моменту в большинстве медицинских учреждений начнет действовать система электронных рецептов.

При этом конкуренцию в традиционной рознице составят другие каналы продаж: например, агрегаторы и маркетплейсы. Также одним из активных игроков может стать «Почта России», которая готовится начать в 2020 году продажу на селе лекарств с доставкой. Для этого компания оформит розничную лицензию на реализацию фармацевтической продукции, чтобы запустить доставку лекарств через свои отделения. Сейчас у «Почты России» 42 тыс. отделений в России, большая часть их них, 30 тыс. отделений, расположены в сельской местности, более того, в стране насчитывается 10 тыс. населенных пунктов, где кроме почты нет никакой другой государственной инфраструктуры.

С 1 января 2020 года отменяется единый налог на вменённый доход (ЕНВД). По мнению участников рынка, в случае вступления этого закона в силу аптекам придётся поднять цены не менее чем не 5% и закрыть убыточные точки в отдалённых населенных пунктах.

А еще и маркировка, которая должна заработать в полной мере с января 2020 года. Готовность к ней пока не стопроцентная, причем на всех звеньях товаропроводящей цепочки. Поэтому рассматривается возможность принятия законопроекта, который предполагает поэтапное внедрение обязательной маркировки лекарств до 1 июля 2020 года.

Рейтинг Аптечные сети Количество точек продаж Объем, млрд руб. Прирост оборота по сравнению с Доля на коммерч. сегменте, 9М 2019 9М 2018 1 АСНА 8 744 122,9 7% 13,2% 2 Ригла 2 676 57,9 16% 6,2% 3 Эркафарм 1 178 46,4 0% 5,0% 4 Аптечная сеть «36,6» 1 382 38,0 3% 4,1% 5 Имплозия 2 630 33,5 -5% 3,6% 6 Нео-Фарм 676 31,6 29% 3,4% 7 Вита (Самара) 1 742 30,9 38% 3,3% 8 ИРИС 1 607 30,8 9% 3,3% 9 Планета здоровья 1 660 29,7 13% 3,2% 10 Апрель 1 452 28,8 25% 3,1% 11 Фармленд 1 258 21,8 22% 2,3% 12 Фармаимпекс 695 16,0 23% 1,7% 13 Мелодия здоровья 849 14,7 57% 1,6% 14 Аптека-Таймер 961 13,3 2% 1,4% 15 Максавит&36,7С 546 11,9 14% 1,3% 16 Здоров.ру 76 11,4 38% 1,2% 17 Фармацевт 515 8,6 -12% 0,9% 18 ИДЕЯ 196 7,1 -4% 0,8% 19 Губернские аптеки 279 6,9 24% 0,7% 20 Невис 464 6,4 -3% 0,7% 21 Петербургские аптеки 86 5,6 -7% 0,6% 22 Здоровье (Усть-Лабинск) 158 4,9 19% 0,5% 23 Алоэ 217 4,7 -3% 0,5% 24 Мега Фарм 622 4,5 -45% 0,5% 25 Фармэконом 136 4,5 15% 0,5% 26 Монастырёв.рф 48 4,2 -4% 0,5% 27 Антей 241 4,0 8% 0,4% 28 Эдельвейс 189 4,0 14% 0,4% 29 Магнит 749 3,8 — 0,4% 30 Волгофарм 158 3,8 3% 0,4% Рейтинг маркетинговых ассоциаций Фарммаркет 6 182 72,2 — 7,8% ПроАптека 5 755 66,2 19% 7,1% МФО 3 908 46,2 45% 5,0% Созвездие 2 734 17,6 156% 1,9% Платформа ФармХаб 1 237 15,5 10% 1,7% Весна 1 620 13,6 18% 1,5% Сервисы дистанционного заказа Аптека.ру 17 464 23,1 220% 2,5% Здравсити 15 664 1,7 270% 0,2% Е-аптека 491 3,3 20% 0,4%

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