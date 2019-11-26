Первые контрольные закупки выявили грубые нарушения лицензионных требований

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области приобрели в двух аптеках Ростова без рецепта и кассового чека капсулы лекарства с психоактивным действием, подлежащее предметно-количественному учету.

Контрольные закупки была проведены на основании материалов, поступивших из правоохранительных органов.

По материалам закупок составлены протоколы об административном правонарушении по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ за грубые нарушения лицензионных требований и условий.

Как известно, 15 ноября 2019 года Правительство РФ внесло изменения в Положение о Росздравнадзоре, Положение о государственном контроле за обращением медицинских изделий и Положение о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарств, согласно которым Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения наделяется полномочиями по проведению контрольных закупок медицинских изделий и лекарственных средств «в целях проверки соблюдения запрета» реализации фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции.

gmpnews