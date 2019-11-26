Amgen закрыла сделку по приобретению прав на препарат Otezla

Корпорация Amgen объявила о завершении сделки по приобретению глобальных прав на препарат от псориаза Otezla (apremilast) у компании Celgene за 13,4 млрд долларов. В результате, Amgen ожидает увеличения годовых продаж до 23,3 млрд долларов, а прибыли на акцию до 14,7 долларов вместо 22,8 млрд долларов и 14,45 долларов на акцию соответственно, спрогнозированных в предыдущем прогнозе.

Генеральный директор Amgen Роберт Брэдвей отметил, что «поскольку заболеваемость хроническими воспалительными заболеваниями во всем мире возрастает, Otezla предоставляет уникальную возможность для продолжения работы Amgen по предоставлению доступа пациентов к инновационным лекарствам».

Сотрудники Celgene, которые занимались разработкой Otezla, также переходят на работу в Amgen.

Celgene согласилась продать права на Otezla в августе текущего года, чтобы получить разрешение регуляторов США на слияние с компанией Bristol-Myers Squibb. Сделка, которая оценивается в 74 млрд долларов, была закрыта на прошлой неделе.

По словам представителей Amgen, продажи Otezla в ближайшие пять лет будут расти двузначными темпами. Приобретение прав на препарат должно ускорить рост доходов компании в ближайшей и долгосрочной перспективе, отметили в Amgen.

gmpnews