Актуализирован стандарт среднего профобразования по специальности «Фармация»

Подготовлен проект приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация». Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение продлится до 9 декабря 2019 г.

Приказом утверждается федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация с 1 сентября 2020 года, а прием на обучение в соответствии со стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 501, прекращается 1 сентября 2020 года.

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет:

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев;

на базе среднего общего образования – 1 года 10 месяцев.

Как указано в пояснительной записке к документу, актуализация образовательного стандарта необходима в целях реализации пункта 7 Приложения № 1 к паспорту федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования), утвержденному протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3.

gmpnews